Tiago Gomes renova com o Alverca

Tiago Gomes com a camisola do Alverca

Lateral esquerdo vai ficar ligado à formação ribatejana por mais um ano.

O Alverca, equipa que milita na Liga 3, publicou nas redes sociais que o experiente defesa Tiago Gomes vai continuar ligado ao clube por mais uma temporada.

Aos 35 anos, o lateral esquerdo, que conta com passagens pelo Estrela da Amadora, Belenenses, Estoril, Braga, Feirense, Zaglebie Lubin da Polónia, Metz de França e Apollon Limassol do Chipre, entre outros, vai para a sua quarta época pelos alverquenses.

No seu palmarés, Tiago Gomes conta com uma segunda liga portuguesa (2011/12 pelo Estoril), uma Taça do Chipre (2016/17 pelo Apollon Limassol), uma supertaça da Polónia (2007/08 pelo Zaglebie Lubin) e ainda um Campeonato da Europa de sub-17 (2003).