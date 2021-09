Fotografia: FC Oliveira do Hospital

Tozé Marreco continua no comando técnico do Oliveira do Hospital

O Oliveira do Hospital tem três derrotas em três jornadas na Liga 3, mas mantém a confiança no treinador Tozé Marreco.

O clube que ocupa a última posição da Zona Sul da prova anunciou esta sexta-feira a extensão do contrato com o técnico até ao final da próxima temporada (2022/23), que "coincide com o final de mandato da atual direção", explica o clube em comunicado.