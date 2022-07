Tamble Monteiro com a camisola do Anadia

Um reforço garantido para o treinador Henrique Nunes.

Tamble Monteiro vai assinar contrato em breve com o São João de Ver. O avançado destacou-se no Anadia, com três golos e quatro assistências em 24 jogos, e agora vai reforçar a equipa de Henrique Nunes, que vai competir na Liga 3.

O jogador, 21 anos, fez a maior parte da formação na Académica, tendo passado ainda por Vigor Mocidade e Eirense. Nas últimas duas épocas, esteve nos bairradinos.