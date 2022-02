Avançado brasileiro Jonata frisa que o seu papel no Alverca vai além de marcar golos e fazer assistências, explicando que o trabalho defensivo também é importante na forma de jogar do treinador Argel.

O Alverca venceu na última jornada no terreno do União de Santarém (3-0) e alcançou o sexto triunfo consecutivo na Série B da Liga 3, sequência que lhe permitiu subir ao terceiro lugar. Jonata tem sido um dos destaques na melhor fase dos ribatejanos, tendo apontado três golos durante esta série vitoriosa. "Tal como a equipa, também estou no meu melhor momento. O treinador Argel está a dar-me uma sequência de jogos, o que me permitiu crescer e ajudar com golos e assistências", realça o avançado brasileiro, em conversa com O JOGO.

O dianteiro, de 24 anos, já leva cinco remates certeiros (três no campeonato e dois na Taça de Portugal), mas considera que as suas boas exibições não se resumem apenas a golos e assistências. "Sinto que tenho trabalhado muito na frente de ataque e ajudado em questões táticas, onde o papel do avançado é muito importante no modelo de jogo do professor Argel. Na parte defensiva sinto que também melhorei", salienta o camisola 9 do Alverca, confiante que o clube pode festejar a promoção à Liga SABSEG no final da temporada: "Estamos no bom caminho para alcançar os nossos objetivos e temos capacidade para conseguir a subida, mas ainda não está definido. Agora temos de pensar no próximo adversário e no fim fazemos as contas."

Proveniente do Estoril, Jonata chegou ao Ribatejo em janeiro de 2020. "Tem sido um clube muito importante para a minha carreira. A primeira época foi o casamento perfeito, mas a segunda já não correu tão bem, devido a várias lesões. Estou a trabalhar muito para estar em forma, ter mais influência na equipa e aumentar os números de golos e de assistências", sublinha o avançado brasileiro, peça influente no Alverca treinado pelo compatriota Argel Fuchs.