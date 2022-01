Anadia detetou nove jogador positivos com covid-19 e ainda um treinador

Um surto de covid-19 no Anadia, que afetou nove jogadores e um treinador, motivou o emblema da Bairrada a solicitar à Federação Portuguesa de Futebol (FPF) o adiamento do jogo de sábado, em Pevidém.

O conjunto de Alexandre Ribeiro está no antepenúltimo lugar da série 1 (zona norte), com 13 pontos, enquanto o Pevidém é o lanterna vermelha, com cinco pontos.