Só três jogos da Liga Bwin tiveram mais espectadores do que o Leiria–Alverca

A abertura das fases das decisões da Liga 3 gerou enorme afluência por parte dos adeptos.

O início das derradeiras decisões da Liga 3 arrastou milhares de adeptos aos estádios. A média total da primeira jornada da segunda fase da prova - que engloba a fase de subida e a fase de manutenção - foi de 2 019 espectadores, cifras superiores, em 61 por cento, aos números registados na II Liga.

Relativamente à mesma ronda da Liga 3 da temporada passada, houve um aumento de 208 por cento e isso permitiu que o terceiro escalão tivesse colocado seis partidas no top 15 das maiores assistências do último fim de semana no futebol português.

De todos os encontros disputados, o maior destaque vai para o duelo entre Leiria e Alverca, que levou 12 347 pessoas ao Estádio Dr. Magalhães Pessoa. Acima deste registo, apenas estiveram três desafios, todos da Liga Bwin: FC Porto - Portimonense, Sporting - Santa Clara e Vitória de Guimarães - Paços de Ferreira.