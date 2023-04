Só três jogos da I Liga tiveram mais adeptos do que o U. Leiria-Felgueiras no fim de semana

15.678 adeptos dirigiram-se ao Estádio Dr. Magalhães Pessoa para assistir à partida da terceira jornada da fase de subida à II Liga.

A receção do União de Leiria ao Felgueiras (4-1), no domingo, a contar para a terceira jornada da fase de subida à Liga SABSEG, foi o quarto jogo com mais assistência em Portugal do último fim de semana, após 15.678 espetadores terem marcado presença no Estádio Dr. Magalhães Pessoa.

O registo foi apenas superado por três jogos da Liga Bwin: FC Porto-Santa Clara, que teve 40708 espetadores no Estádio do Dragão, Sporting-Arouca, com 25584 em Alvalade e Braga-Gil Vicente, com 18197 na Pedreira.

Dentro do top-15 de assistências em Portugal neste período, houve mais três jogos da Liga 3 a figurarem na lista, nomeadamente o Alverca-Braga B, Fafe-Varzim e Sanjoanense-Belenenses.

Vale ainda salientar a assistência verificada no jogo do Campeonato de Portugal entre o Lusitano de Évora e Rabo de Peixe (1-0), que foi a 14.ª maior entre os encontros do fim de semana, com 1502 adeptos a terem assistido ao apuramento do clube alentejano para a fase de subida à Liga 3.