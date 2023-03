"Serve como lição. O sentimento de morrer na praia ninguém quer voltar a ter"

Evandro Brandão, jogador do Alverca, não quer repetir a frustração de falhar a subida no play-off, como em 2021/22.

Pelo segundo ano consecutivo, o Alverca vai disputar a fase de subida à Liga SABSEG. Na época passada, Evandro Brandão já fazia parte da equipa e quer evitar aquele momento de frustração, quando os ribatejanos perderam o play-off de promoção frente ao Covilhã.

"Serve como lição, uma forma de evitarmos os erros do passado. O sentimento de morrer na praia ninguém quer voltar a ter", vinca o avançado , de 31 anos, em conversa com O JOGO.

Na derradeira etapa da Liga 3, a formação ribatejana terá pela frente Leiria, Felgueiras e Braga B. O internacional angolano sabe que "são apenas seis jogos" e "a margem de erro é reduzida". Por isso, os erros são para evitar, principalmente quando os adeptos estão a apoiar. "Penso que os jogos em casa têm de ser uma vantagem e isso depois torna depois a competição mais fácil", realça Evandro Brandão, ciente das exigências dos apoiantes do clube: "No ano passado tivemos praticamente o estádio cheio na fase de subida. Há muito tempo que não via algo assim."

Com formação em Inglaterra, ao serviço do Walsall e do Manchester United, o avançado passou também pelo Videoton (Hungria) e Maccabi Petah (Israel). Em Angola, jogou pelo Líbolo e Kabuscorp. A oportunidade de vir para o Alverca surgiu em janeiro de 2022. "Estava no Vilafranquense e tive um desentendimento com a Direção. Rescindi com justa causa e apareceu o Alverca, que tem umas condições incríveis", descreve o internacional angolano, convicto que os ribatejanos merecem estar noutro patamar: "Duvido que existam clubes da Liga Bwin com estas condições. E as pessoas que aqui trabalham merecem estar num patamar profissional."

Esta temporada, Evandro Brandão realizou 22 jogos e apontou três golos com a camisola do Alverca.