Bicampeão da Liga Revelação pelo Estoril, médio Rúben Pina estreou-se a marcar pelos ribatejanos no último jogo.

Aos 22 anos, Rúben Pina decidiu dar um outro rumo à carreira no último verão. Depois de ter sido bicampeão da Liga Revelação, o médio-ofensivo, 22 anos, que também pode atuar como extremo, decidiu deixar o Estoril e abraçou uma nova experiência na Liga 3, ao serviço do Alverca.

A O JOGO, o camisola 10 dos ribatejanos explicou os motivos da mudança. "Senti que o próximo passo teria de ser um campeonato que exigisse mais de mim, onde estivessem jogadores mais experientes e que me ajudassem a crescer como atleta e como homem", contou o criativo, que fez um balanço positivo da temporada até agora. "Penso que está a ser uma aprendizagem. Estou a ganhar muito com os meus colegas e espero continuar a aprender."

Um dos momentos altos da temporada ocorreu no passado sábado, quando Rúben Pina se estreou a marcar com a camisola dos ribatejanos. O médio-ofensivo entrou aos 77" e apontou, já nos descontos, o golo que selou a vitória caseira frente ao Moncarapachense (2-0). "É sempre um momento importante para dar mais confiança a um jogador. Já estava à procura do golo há algum tempo, mas o mais importante foi ter ajudado na vitória", recordou Rúben Pina, que se descreve como "um jogador rápido, explosivo, irreverente e trabalhador, com facilidade em finalizar".

O Alverca teve um início de época periclitante, o que levou a uma mudança no comando técnico: Leandro Pires substituiu Argel Fuchs. Para o médio, trata-se de um reencontro com um treinador com quem trabalhou nos sub-23 do Aves, na época 2019/20. "É uma equipa técnica com boas ideias e que quer imprimir um estilo de posse de bola. Os meus colegas vão gostar", elogiou.

Na época passada, o Alverca esteve a um passo da subida à Liga SABSEG, tendo perdido no play-off frente ao Covilhã. O camisola 10 dos ribatejanos tem noção que as expectativas dos adeptos são altas, mas é cauteloso. "Passámos por uma fase em que não estávamos muito confiantes. Por mais que se trabalhasse e criássemos oportunidades, a bola não entrava. Felizmente, conseguimos ganhar o último jogo e acredito que ganhámos mais confiança para conquistar mais vitórias", analisou Rúben Pina, elogiando a estrutura do emblema do Ribatejo. "Encontrei aqui melhores condições do que no Aves, que na altura estava na I Liga. Em relação ao Estoril, não ficam muito atrás. É um clube extremamente organizado, cumpre com o que promete e nada nos falta."