Semedo deixa mensagem de homenagem à esposa, falecida há uma semana

Jogador do V. Setúbal publicou esta quinta-feira mensagem em homenagem à esposa nas redes sociais.

No dia que se completou uma semana sobre o falecimento da esposa de José Semedo, Soraia, vítima de uma infeção que viria a revelar-se fatal, o jogador do V. Setúbal homenageou-a, através de uma mensagem publicada nas redes sociais.

"Sempre juntos como sempre falámos um para o outro. I love you [Amo-te]", escreveu o capitão da equipa sadina.

O V. Setúbal reagiu em comunicado, na ocasião. "É com um enorme e profundo sentimento de pesar que o Vitória Futebol Clube informa que Soraia Semedo, esposa do nosso Capitão, José Semedo, faleceu esta madrugada. Ao nosso Capitão, a toda a família e amigos, o Vitória endereça as mais sentidas condolências. Partilhamos a sua dor, e estendemos-lhes toda a nossa solidariedade, neste momento particularmente difícil", escreveu o Vitória.