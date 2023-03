Recorde o sorteio da segunda fase da Liga 3

Realiza-se o sorteio da segunda fase da Liga 3, que irá determinar quem sobe à II Liga e quem desce ao Campeonato de Portugal.

Na fase de subida haverá duas séries, com quatro equipas cada. Disputar-se-ão seis jornadas e os primeiros classificados de cada uma das séries subirão de divisão e lutarão pelo título nacional. Por outro lado, os segundos colocados jogarão entre si, a duas mãos, com o vencedor desse duelo a defrontar quem terminar no antepenúltimo lugar da II Liga para também tentar subir.

Já a fase de permanência será composta por quatro séries de quatro clubes e os dois últimos classificados de cada grupo serão despromovidos.