Secretário como adjunto da Sanjoanense: "Vai ajudar bastante"

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Um ano após ter sofrido um AVC, ex-internacional passa a integrar a Sanjoanense como adjunto e o presidente, Luís Vargas, dá-lhe as boas-vindas. Antigo lateral-direito passou pelo emblema de São João da Madeira antes ainda de ingressar no FC Porto e retoma agora a ligação ao futebol após o susto de saúde que sofreu há cerca de um ano.

Carlos Secretário é o novo treinador adjunto de Pedro Oliveira, na Sanjoanense, clube que compete na Liga 3 e da cidade de onde é natural. O antigo lateral-direito, de 53 anos, que há sensivelmente um ano sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC), regressa assim ao ativo, pelas mãos do presidente do clube, Luís Vargas.

"O Carlos Secretário é um conterrâneo, jogou aqui antes de ir para o FC Porto. É uma figura carismática, um conhecedor do futebol e irá ajudar bastante um plantel que será na sua maioria jovem", explicou Vargas, assumindo que este regresso ao trabalho também fará bem a Secretário. "Tenho a certeza que esta será uma forma de o abstrair e ajudar a ultrapassar os graves problemas de saúde que teve. É provável que de vez em quando possa ter de se ausentar, pois continua a ser seguido pelos médicos, mas está no meio de pessoas amigas e ele revê-se neste projeto", partilhou o presidente sobre o antigo treinador de Santa Clara, Maia, Lousada, Arouca, Salgueiros, US Lusitanos, Cesarense e Créteil-Lusitanos (França).

Sobre as perspetivas para a temporada que está prestes a começar, Luís Vargas revela que este será um ano complicado e dificilmente se repetirá a presença na fase de subida como na época anterior.

"Quando se assina um contrato de compra e venda [da SAD, recomprada pelo clube] no dia 28 de julho, está tudo dito. Estamos a trabalhar em contrarrelógio para ter uma equipa pronta para o arranque da época [8 de agosto, frente ao Trofense]. O plantel será formado maioritariamente por miúdos, que se querem notabilizar nesta Liga 3. Têm alguma qualidade, mas pouca experiência e estamos aqui para competir, depois de um período muito negro", desabafou, acrescentando: "Dia a dia vamos ultrapassando os vários obstáculos. Será uma equipa para tentar fazer o melhor possível, evitando males maiores, que é descer de divisão", finalizou.