Lizandro Claros, internacional salvadorenho, de 24 anos, irá reforçar o plantel do S. João de Ver, com o objetivo de apoiar as ambições do clube e adeptos.

O central, que também pode fechar o lado direito da defesa e também tem nacionalidade norte-americana, terá a sua primeira experiência na Europa, pois fez toda a carreira em El Savador.

Na última época fez 31 jogos pelo CD Águila.