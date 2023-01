Sanjoanense vence em casa do Varzim e fica a um ponto dos poveiros

Triunfo por um golo sem resposta para a jornada 16 da Série A da Liga 3.

Com requinte de malvadez e "vingança", contando que o treinador António Barbosa foi despedido do Varzim a meio época passada num processo pouco amigável, a Sanjoanense surpreendeu e venceu com um golo no período de descontos, isto numa altura em que já se mostrava contente com o empate e usava todas as artimanhas para passar tempo.

Usando um novo sistema tático com três centrais, os poveiros tentaram surpreender o adversário e, de alguma forma, conseguiram-no, mas a Sanjoanense adaptou-se rapidamente e foi melhor até ao intervalo, ainda que as duas melhores ocasiões pertencessem ao Varzim, por Rui Areias e João Vasco, respondendo os forasteiros com uma perdida de João Ricardo, que perdeu o duelo com o guarda-redes Ricardo Nunes.

Com outra atitude e mais peso no ataque, os lobos do mar entraram mais fortes na segunda parte e dominaram quase por completo, faltando, porém, pontaria na finalização. Quando o Varzim forçava tudo pela vitória, foi surpreendido num contra-ataque finalizado por Mário Borges, após assistência de Elijah, golo que deixou em festa os adeptos da Sanjoanense.

O Varzim mantém os 28 pontos, no terceiro lugar, agora com apenas mais um do que a Sanjoanense, quarta.