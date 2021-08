Sanjoanense com um desafio "aliciante" e cheio de juventude na Liga 3

SAD mudou de investidores, construiu um plantel de raiz e entregou o leme a Pedro Duarte. O objetivo é fazer uma Liga 3 "tranquila".

Revolução quase total numa Sanjoanense que subiu à Liga 3 em detrimento do Leça, cuja candidatura foi chumbada. A SAD mudou de investidores durante o defeso e os novos proprietários mantiveram apenas o lateral-direito Aldair, em relação ao plantel da temporada passada.

Pedro Duarte é o homem do leme - substituiu Sérgio Machado - e afirma não ter medo do desafio. "Este é um projeto extremamente aliciante. Estamos num processo de construção quase de raiz, temos a consciência que nos vai dar muito trabalho, mas estamos a construir uma equipa para fazer um campeonato tranquilo", afirmou o técnico de 41 anos, que no currículo ostenta um título nacional de juniores, ganho ao serviço do Braga (época 2013/14) e 23 jogos na II Liga, repartidos por Estoril e Académico de Viseu. O facto de o grupo ser jovem também não o assusta. "Estou habituado a isso. No Estoril tínhamos uma equipa com Daniel Bragança, Miguel Crespo, Rafael Barbosa... o que me preocupa é dar condições à equipa para discutir os jogos. Vai ser preciso tempo de maturação para os jogadores crescerem e se adaptarem às ideias, mas vamos conseguir os objetivos", reforçou.

Os alvinegros começaram a trabalhar mais tarde e estreiam-se no sábado, em casa, frente ao Felgueiras. Mas Pedro Duarte não se escuda no tempo mais reduzido de preparação de que o plantel dispôs. "Vamos à luta. Vejo isso como um desafio e com a certeza absoluta de que vamos estar prontos para ganhar", garante.

Com quatro presenças no escalão maior do futebol português, entre as décadas de 1940 e de 1960, o emblema do concelho mais pequeno do país (São João da Madeira) tenta renascer. "É um histórico e isso também pesou na decisão. Os jogadores precisam de apoio e do carinho dos adeptos. Necessitamos da massa associativa ao nosso lado", pediu.

PLANTEL 2021/22

GUARDA-REDES

Gabriel Souza (Famalicão)

Fábio Matos (Ideal)

DEFESAS

Aldair

Edgar Almeida (Beira-Mar)

Fostino Manga (Académica)

Breda (Beira-Mar)

Darnlei (G. Anápolis, Brasil)

Gabi (Rio Ave)

Paço (Espinho)

MÉDIOS

Jorge Pereira (Famalicão)

Rúben Alves (Salgueiros)

Ousmane (Leixões)

Diogo Teixeira (Rio Ave)

AVANÇADOS

Zé Pedro (Beira-Mar)

Dinho (Leixóes)

Jorginho (Fafe)

Jordão Cardoso (Amora)

Alan Júnior (Trofense)

Bruninho (Celta Vigo B, Espanha)

Didi (Vizela)

Vinícius Alves (G. Anápolis, Brasil)



Treinador: Pedro Duarte