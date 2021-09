Sandro Mendes é o novo treinador do Amora

O treinador, 44 anos, substitui Bruno Dias, este que tomou algumas decisões que não agradaram à SAD



Sandro Mendes, 44 anos, é o novo treinador do Amora, equipa que ocupa o último lugar da série sul da Liga 3. O técnico, que já passou pelo V. Setúbal, foi escolhido pela SAD amorense para render Bruno Dias e foi oficializado esta segunda-feira.



Ao que O JOGO apurou, os responsáveis do Amora entendem que o plantel tem capacidade para fazer melhor e estavam insatisfeitos com o péssimo rendimento da equipa nas segundas partes dos jogos.

Outra situação que também não agradou foi a resistência de Bruno Pinheiro em contratar jogadores de renome, como o avançado Pedro Martelo, e ainda alguns atletas com experiência de I Liga e de II Liga espanhola.