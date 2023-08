Salários em atraso e Rui Sacramento despedido: a reação do Trofense

Comunicado emitido esta quarta-feira.

O treinador Rui Sacramento foi despedido do Trofense, da Liga 3, depois de ter ficado do lado dos jogadores, que se recusaram a treinar alegando salários em atraso. No caso dos que transitaram da época passada, serão já quatro meses em falta, conforme O JOGO noticiou, tantos quantos o técnico. O emblema da Trofa emitiu esta quarta-feira um comunicado, reagindo às notícias tornadas públicas.

"É, absolutamente, falso que a Trofense SAD tenha créditos salariais vencidos e não pagos aos jogadores do atual plantel há mais de 7 meses. O treinador principal do Trofense SAD é o Vítor Gomes que se encontra no exercício de funções, pelo que é falso que a Trofense SAD tenha despedido o seu treinador principal pelo telefone ou qualquer outra forma", pode ler-se.

Tal como O JOGO informou, os jogadores mantinham a determinação de não voltar a treinar enquanto não recebessem e já denunciaram a situação à FPF, que vai apurar os factos e tratar da situação em conformidade com os regulamentos.

O Sindicato dos Jogadores estará na quarta-feira no estádio. O despedimento de Sacramento deverá ser resolvido no Tribunal do Trabalho.