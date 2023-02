Saiu do banco e fez um hat-trick pelo Belenenses: "Jogo mais marcante da minha carreira"

João Costa saiu do banco aos 20" para assinar um "hat-trick" na goleada de 6-0 ao Fontinhas. O avançado tem 19 jogos com camisola dos azuis de Belém e já apontou oito golos. Ambiciona chegar, pelo menos, aos 12 remates certeiros, registo que conseguiu na temporada passada, no Loures.

Não é todos os dias que um jogador consegue assinar um "hat-trick", ainda mais quando começa o jogo no banco, mas foi isso que aconteceu com João Costa, avançado do Belenenses, que entrou em campo aos 20 minutos e marcou três golos na goleada caseira de 6-0 ao Fontinhas.

"Foi um momento incrível e consegui fazer isso no Restelo, um estádio histórico, perante a nossa massa associativa. Será um momento que nunca vou esquecer", conta, a O JOGO, sem esconder alguma emoção ao recordar esse momento tão saboroso que aconteceu no sábado: "Já tinha feito um "hat-trick" nos distritais, na equipa B do Estrela da Amadora. Mas numa prova nacional tem outro significado."

O dianteiro, de 22 anos, não tem dúvidas que "este jogo foi o mais marcante da carreira até agora" e também quando foi convidado a nomear qual o melhor dos três golos. "Foi o terceiro. Nasceu de uma jogada de contra-ataque muito bem trabalhada pela equipa", descreve o camisola 9 dos azuis de Belém, contratado ao Loures no verão e que se mostra encantado com grandeza do Belenenses: "Tinha noção que este era um dos maiores emblemas nacionais, mas nada melhor do que sentir toda essa história em cada jogo e treino."

Com 19 jogos disputados esta época, nove como titular, João Costa já leva oito golos, números que considera positivos, mas o "avançado móvel, que joga bem com os dois pés" e que tem como referência Lewandowski, almeja alcançar, pelo menos, os 12 tiros certeiros da temporada passada, ao serviço do Loures.

Atualmente, o Belenenses ocupa o quinto lugar da Série B da Liga 3, com 29 pontos, a um do Alverca, última equipa que está na zona de acesso à fase de subida ao segundo escalão.

Rápida recuperação para Dida

Logo que a partida com o Fontinhas começou, João Costa ansiava pela oportunidade de entrar em campo e, 20 minutos depois, teve-a. Provavelmente, o avançado belenense não esperava ser lançado no jogo tão cedo, situação que ocorreu devido à lesão de Dida. "Fiquei triste e preocupado por ver o meu colega sair lesionado. Somos um coletivo forte e precisamos de todos disponíveis. Qualquer um de nós faz a diferença. Espero que melhore rapidamente para nos ajudar nesta caminhada", comenta o dianteiro, que depois aproveitou bem a oportunidade para marcar três golos. "Entrei em jogo e dei o meu melhor", sintetiza.