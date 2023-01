"Saída surpreendeu-me, pois estávamos a três pontos do terceiro"

Paulo Silva deixou o comando técnico do Canelas numa fase precoce da temporada, mas continua a torcer pelo sucesso do clube e a acompanhar a Liga 3, apontando o Amora como um forte candidato a subir, assim como o U. Leiria e Alverca. A norte, destaca o Varzim e o Länk Vilaverdense...

Após uma época como team manager da Oliveirense, Paulo Silva manteve-se na Liga 3, prova onde se estreou como treinador principal, ao serviço do Canelas, mas a primeira experiência a orientar uma equipa sénior durou pouco tempo. Com um saldo de cinco vitórias em 11 jogos ao comando dos gaienses, o técnico, de 31 anos, foi despedido do clube no início de novembro, numa decisão que o próprio não contava.

"A saída surpreendeu-me face à classificação, à pontuação [saída a três pontos do terceiro lugar], à qualidade de jogo que apresentámos e ao facto de termos um grupo de jogadores fantástico, que esteve incondicionalmente comigo e com os restantes elementos da equipa técnica, desde que chegámos até à nossa saída", revelou Paulo Silva, prosseguindo: "O momento não era o melhor, pois não ganhávamos há alguns jogos, mas, recordo que empatámos com o Felgueiras depois de 90 minutos a jogar com dez jogadores, perdemos em São João da Madeira e com o V. Guimarães para a Taça de Portugal, também com dez jogadores durante mais de uma hora e onde deixámos uma excelente imagem. Além disso, a Liga 3 é extremamente competitiva e é mais normal estar três ou quatro jogos sem ganhar, do que fazer nove pontos em quatro jogos, como por exemplo, conseguimos fazer na reta inicial da competição", sublinhou.

Apesar de nos últimos dois meses ter estado desempregado, Paulo Silva continua atento ao campeonato e sempre que possível tem acompanhado os dois e aproveitado este interregno, que coincidiu com o Natal e passagem de ano, para estar com a família.

"O futebol faz-me muita falta, claro que sim. No entanto, passar estes momentos especiais junto da família e amigos, com tranquilidade, também é importante e aproveitei para o fazer. Nunca desligo do futebol. Costumo dizer que conheço todas as realidades. Desde qualquer campeonato distrital, à I Liga. Acho importante ter esse conhecimento abrangente e todas as semanas acompanho resultados, jogos ao vivo e pela televisão. Passar mais tempo com o meu filho, que está a caminho dos dois anos, também é muito bom e essa é uma das minhas principais ocupações no dia a dia", salientou o treinador, analisando em seguida os principais candidatos à subida e o Canelas, a quem deseja votos de sucesso.

"Neste momento acompanho o Canelas da mesma forma que acompanho todos os clubes da Liga 3. Naturalmente, é a equipa que conheço melhor. Tem um bom treinador e acredito que fará um campeonato tranquilo da mesma forma que tenho a convicção clara que a equipa técnica anterior também o faria, sonhando sempre com algo mais do que a manutenção".

"Desde início que aponto o Amora como um potencial candidato à subida e tem-se confirmado essa tendência. Tem um plantel muito interessante, é uma equipa bem orientada, com jogadores experientes e tem passado por uma fase de grande consistência. A sul, U. Leiria e Alverca, são equipas a ter em conta e claros candidatos face à qualidade dos plantéis. A norte, Varzim por todos os motivos - estrutura, equipa técnica, plantel, massa adepta - é um candidato fortíssimo, mas, quem mais gostei até hoje foi o Länk, que além de ter uma excelente equipa, tem apresentado um futebol mais apelativo", vincou.

Sobre o futuro, Paulo Silva deseja voltar rapidamente aos relvados. "Neste momento, aguardo com paciência por um projeto à minha imagem. Seja na Liga 3 ou no CdP, é importante voltar ao ativo o mais rápido possível, mas com critério. E para isso é importante esperar pelo projeto certo: boas condições de trabalho e uma estrutura diretiva consistente e com objetivos bem definidos", concluiu.