"Sabemos que estamos numa posição privilegiada, mas que não é segura"

Carlos Alves perspetivou a deslocação do líder Felgueiras ao terreno da Oliveirense, assumindo que o grupo está bem colocado para passar à fase seguinte, mas tem de ter a mesma mentalidade das jornadas anteriores. O guarda-redes destacou também a campanha da grupo. "Fomos nós que construímos os nossos objetivos e a ilusão à volta da nossa equipa.

O Felgueiras lidera a Série A da Liga 3 e sexta-feira desloca-se a casa do terceiro classificado, a Oliveirense. Um dos patrões da melhor defesa da zona norte, com apenas 14 golos sofridos, é Carlos Alves, guarda-redes com um longo percurso no Rio Ave.

"Vamos encarar este jogo para vencer, como os outros, é a nossa regra. Sabemos que estamos numa posição privilegiada, mas que não é assim tão segura. Queremos assegurar a passagem à próxima fase o mais cedo possível. Sabemos que a Oliveirense é um adversário muito difícil, mas temos condições para ganhar. Nesta fase da época, o ponto vale ouro e todos os jogos vão ser disputados até ao fim", começou por dizer Carlos Alves, admitindo que "há muito equilíbrio na tabela e nesta altura, ainda há várias equipas com hipóteses de ficar nos quatro primeiros lugares". Confrontado com o facto de o Felgueiras ser por uma surpresa por estar no primeiro lugar e ter um dos orçamentos mais baixos, o guardião revelou qual o segredo: "Mais do que as ideias do clube e do investimento, o mais importante é o nosso compromisso e espírito de grupo. Fomos nós que construímos os nossos objetivos e a ilusão à volta da nossa equipa. Estamos muito contentes e achamos que temos capacidade para mais. O sucesso tem sido a nossa união, compromisso e trabalho", contou, acrescentando que "o treinador Bruno China motiva bastante, pois como foi jogador de futebol, saber tirar o melhor partido dos atletas".

Para finalizar, o jovem de 23 anos, formado no Rio Ave, sublinhou que esta equipa é formada por jogadores, que não conseguir singrar em clubes e de topo e agora estão a mostrar o seu potencial. "Tanto eu como outros temos um percurso muito parecido, estivemos em bons clubes, mas nunca conseguimos mostrar o nosso valor porque faltou qualquer coisa e aqui temos a oportunidade de mostrar o que ainda temos para dar e onde queremos chegar", concluiu.