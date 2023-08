Rui Sacramento foi despedido do comando técnico do Trofense

Direção prescindiu do técnico, que ficou do lado dos jogadores quando estes se recusaram a treinar, por salários em atraso.

Rui Sacramento foi despedido do Trofense, da Liga 3. O treinador ficou do lado dos jogadores, que se recusaram a treinar alegando salários em atraso. No caso dos que transitaram da época passada, serão já quatro meses em falta, tantos quantos o técnico. Os adjuntos, que não foram demitidos, continuam nos cargos.

Os jogadores mantinham a determinação de não voltar a treinar enquanto não recebessem e já denunciaram a situação à FPF, que vai apurar os factos e tratar da situação em conformidade com os regulamentos.

O Sindicato dos Jogadores estará na quarta-feira no estádio. O despedimento de Sacramento deverá ser resolvido no Tribunal do Trabalho. Contactado por O JOGO, o Trofense remeteu qualquer reação para eventuais informações nas redes sociais, que não foram publicadas.