Rui Areias em foco no Fafe: "Por onde passo tenho como princípio ser exemplar"

A pontaria de Rui Areias, avançado do Fafe, está afinada e a última vítima foi o Braga B, na passada jornada da séria A da Liga 3.

Rui Areias chegou a Fafe esta temporada, mas já provou que a contratação foi acertada. Em 15 jogos já soma seis golos, assumindo-se como o melhor marcador da equipa e um dos melhores da competição. Apesar de acreditar que ainda pode "fazer mais", o avançado está a viver uma "boa época a nível individual", na qual a principal missão é "ajudar a equipa a atingir os objetivos".

Três golos nos últimos três jogos é um registo que mostra pontaria afinada. Individualmente, está a ser uma boa época?

- Está a ser uma boa época a nível individual e acredito que posso fazer ainda mais. Ajudar a equipa a concretizar os objetivos também é importante para os objetivos individuais.

Um avançado vive de golos, sente que este momento contribui para o aumento de confiança?

- Claro que sim. Não só aumenta o meu nível de confiança como avançado, mas também o da equipa.

Qual tem sido o segredo para este registo certeiro?

-Muito trabalho, empenho, determinação, confiança e um esforço contínuo são a base do meu trabalho individual, consolidado, sem qualquer dúvida, pelo apoio do grupo, sem o qual este registo não seria possível.

Na última temporada representou o Covilhã, da II Liga. Como aconteceu a mudança para o Fafe?

- No final da época passada o meu empresário falou-me no interesse do Fafe. Conversar com o presidente e com alguns jogadores tornou a decisão fácil.

Nos primeiros tempos sentiu alguma dificuldade, por ser uma competição diferente?

-Sinceramente, nenhuma. O grupo acolheu-me da melhor maneira possível e a adaptação foi muito fácil.

Sente que a Liga 3 tem contribuído para a sua evolução enquanto atleta?

- Sim, sem dúvida. Sinto que a Liga 3 contribui para que o meu trabalho diário e a minha evolução se traduzam na concretização dos meus objetivos.

Coletivamente a temporada não está a correr de feição. O que perspetiva para o que resta?

- Acima de tudo, acreditamos no grupo e temos consciência da sua importância como um todo coeso. Esta vitória foi muito importante para o que são os nossos objetivos relativamente ao resto do campeonato.

Individualmente, o objetivo passa por continuar a marcar golos?

- Individualmente, o objetivo primordial é ajudar a equipa a alcançar os seus objetivos. Se o conseguir continuando a contribuir com golos, isso é, sem dúvida, "a cereja no topo do bolo".

A experiência que traz no currículo faz com que seja uma exemplo dentro do balneário?

- Em todos os locais por onde passo, tenho como princípio básico trabalhar o máximo, ser profissional e ser exemplar, dentro e fora do balneário.

Para o futuro, o regresso à Liga SABSEG faz parte dos planos?

- Sim, ambiciono isso e muito mais, mas neste momento o meu foco é fazer uma boa época a nível individual e coletivo.

Para terminar, há algum jogador que veja como uma referência para a sua carreira?

- Há vários, mas elegeria o Lewandowski e o Harry Kane; pela inteligência que demonstram em campo, não só nos golos marcados, mas, acima de tudo, pelo que conseguem dar às suas equipas em determinados momentos do jogo.