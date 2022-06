Ronaldo Rodrigues continua a vestir a camisola do Alverca

Central brasileiro é uma das figuras da equipa.

Ronaldo Rodrigues vai continuar no Alverca na próxima temporada. O central brasileiro, de 24 anos, chegou a acordo com a SAD para renovar contrato e prepara-se para cumprir a quarta época no emblema ribatejano.

Na temporada passada, o defesa foi um dos indiscutíveis no xadrez do treinador Argel Fuchs, tendo participado em 29 encontros e apontado três golos.