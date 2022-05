Ricardo Fernandes: "Estou cá para ajudar, sou um deles, mas sou o primeiro a exigir"

Ricardo Fernandes, campeão europeu pelo FC Porto enquanto jogador, assumiu a direção desportiva da Oliveirense

Ricardo Fernandes, o novo diretor desportivo da Oliveirense, falou das ambições para a próxima época, já na Liga 2, e admitiu ser um dirigente exigente.

"Queremos ter uma equipa de jovens talentos, que possa ser ajudada com uma base de alguma experiência, e fazer com que os miúdos tenham um espaço onde possam aparecer e onde se possam valorizar e que no final todos ganhem com isso, sobretudo no plano desportivo com o clube a subir patamar a patamar com consistência", afirmou o ex-campeão europeu pelo FC Porto nas redes sociais do clube.

"Estou cá para ajudar, sou um deles, mas sou o primeiro a exigir que haja compromisso e que eles façam as coisas bem", frisou Ricardo Fernandes, destacando que "o mais importante do futebol continuam a ser os jogadores e nós estamos cá para criar as melhores condições para eles crescerem".