Reforços na Académica: Benny Silvano depois de David Brás

Mais duas caras novas para o clube de Coimbra, que em 2022/23 vai disputar a Liga 3.

A Académica anunciou a contratação de Benny Silvano, central português que representou o Leiria em 2021/22, na Liga 3. "Nas últimas épocas esteve ao serviço do Leiria, Torreense e Arouca, onde disputou mais de cem jogos, trazendo à defesa da Briosa uma experiência competitiva importante", descreveu o clube de Coimbra nas redes sociais.

O defesa de 26 anos foi oficializado depois de David Brás. O médio-ofensivo, que também pode jogar nas alas, já tinha passado pelas camadas jovens da Briosa. Na época anterior esteve na primeira metade ao serviço do Anadia e na segunda representou o Oliveira do Hospital. Diogo Ribeiro (ex- Alverca) é outro reforço já anunciado.