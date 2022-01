Reforços em dose dupla no Anadia

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

O defesa-central Gustavo e o avançado Gustavo Tocantins são os mais recentes reforços do Anadia, da série A da Liga 3.

O defesa brasileiro, de 22 anos, chega do Inter de Bebedouro, do Brasil, e viverá, no Anadia, a primeira experiência internacional da carreira.

Já o ponta-de-lança, de 26 anos, chega do S. João de Ver, onde estava desde o início da temporada.