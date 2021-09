Real SC blinda pérola com cláusula de 15 milhões

Amadu Baldé, jovem jogador do Real SC

Jovem Amadu Baldé, de 16 anos, fica blindado pelo clube de Massamá.

Joga na Liga 3 e tem apenas 16 anos, mas está já blindado com uma cláusula de rescisão milionária de... 15 milhões de euros. Amadu Baldé renovou com o Real Sport Clube por três temporadas, depois de se ter estreado pela equipa principal no jogo da Taça de Portugal, frente ao Barreirense.

O clube de Queluz segurou, assim, uma das pérolas da sua formação, pela qual passou, entre outros, o antigo internacional português Nani, sem esquecer, mais recentemente e pela equipa principal, Carlos Vinícius, ponta de lança que passou pelo Benfica e se transferiu no último mercado para o PSV Eindhoven.