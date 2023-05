Real arrasa arbitragem frente ao V. Setúbal: "Foi uma verdadeira roubalheira!"

Por via de comunicado, o emblema de Massamá acusou o árbitro João Malheiro Pinto de "decidir o jogo a favor" dos sadinos, que venceram por 2-1, evitando a queda matemática para o Campeonato de Portugal.

O Real Massamá perdeu na segunda-feira em casa por 1-2 frente ao Vitória de Setúbal, um resultado que selou a sua despromoção para o Campeonato de Portugal, ao passo que os sadinos partem para a última jornada da fase de permanência na Liga 3 com hipóteses de se manterem na prova.

Um dia depois da derrota, o emblema de Massamá arrasou a exibição da equipa de arbitragem por via de comunicado, acusando o árbitro João Malheiro Pinto de "decidir o jogo a favor" do V. Setúbal com várias decisões incorretas, numa "verdadeira roubalheira".

À entrada para última jornada da Liga 3, V. Setúbal ocupa a terceira posição do Grupo 3 de permanência, com 12 pontos, menos um do que o Sporting B (13) e menos três do que o líder Oliveira do Hospital (15), que vai receber no sábado (20h15).

Já o Real, que ocupa o último lugar (8) e está matematicamente despromovido ao quarto escalão nacional, vai visitar a equipa B leonina à mesma hora.

Leia o comunicado na íntegra:

"Uma vergonha, senhores da arbitragem e da Federação!

O que se passou hoje [segunda-feira] no jogo do Real SC com o Vitória FC, foi das maiores vergonhas da arbitragem na Liga 3.

Desde o penálti inventado, ao segundo golo em claro fora de jogo, ao penálti sobre o nosso jogador Adilson que não foi assinalado e ao segundo golo do Real que foi anulado, tudo serviu para o árbitro decidir o jogo a favor do Vitória FC.

Foi uma verdadeira roubalheira! Mas mais, como se não bastasse, o árbitro ainda procurou encontrar uma jogada para expulsar o nosso jogador Dani de modo a que o nosso adversário não continuasse em desvantagem numérica por muito mais tempo. O Sr. João Malheiro Pinto não tem nível e é indigno de ostentar as insígnias da arbitragem.

Os factos relatados foram vistos, comentados por quem esteve a assistir, foram observados pelo Sr. Observador ao jogo e podem ser confirmados pelas imagens da transmissão televisiva, o que nos choca a este propósito, é o modo tendencioso como alguns destes factos foram ou não foram relatados e comentados.

É o Puro Futebol que temos!

Para além do mais, resta-nos agradecer aos muitos adeptos que vieram apoiar a nossa equipa e que tal como os nossos jogadores acreditavam ser possível. Adeptos e Jogadores não mereciam o desempenho da terceira equipa em campo."