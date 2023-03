Quatro vagas e oito candidatos à fase de subida na Liga 3

A norte, Sanjoanense, Varzim, Braga B e S. João de Ver, este com menos hipóteses, lutam pelo acesso à subida. A sul, Belenenses e Alverca estão mais bem posicionados do que Sporting e Caldas.

Faltam duas jornadas para acabar a primeira fase da Liga 3 e ainda restam quatro vagas de acesso à fase de subida à Liga SABSEG. A norte, o Felgueiras foi o primeiro clube a conseguir o apuramento, seguindo-se, no fim de semana passado, o Länk Vilaverdense.

As outras duas posições serão disputadas entre Sanjoanense (33 pontos), Varzim (32), Braga B (31) e, com menos possibilidades, S. João de Ver (28). Tudo pode ficar decidido já na próxima ronda, caso Sanjoanense e Varzim vençam Fafe e Canelas 2010, respetivamente, esperando, por isso, que Braga B não ganhe (para o Varzim se apurar, os minhotos têm de perder) em Montalegre e o S. João de Ver perca pontos, em casa, diante do Paredes. Por outro lado, arsenalistas e malapeiros dependem dos deslizes dos dois adversários alvinegros (sanjoanenses e poveiros). Na última ronda, a Sanjoanense vai a Anadia e o Varzim joga em Paredes, enquanto Braga B e S. João de Ver medem forças, entre si.

Na zona sul, as contas também podem ficar já decididas mediante a conjugação de resultados. Amora (42 pontos) e U. Leiria (41 pontos) vão lutar pela subida e, daí para baixo, Belenenses (35) e Alverca (34) também estão bem lançados. Mais atrás vêm Sporting B (31) e Caldas (31). Os leões regressaram aos triunfos na última ronda, pois vinham de três derrotas seguidas e perderam fôlego. O mesmo acontece com o Caldas, que leva dois desaires consecutivos. Caso Belenenses e Alverca vençam V. Setúbal, fora, e Real SC, em casa, respetivamente, aliado a deslizes de lisboetas e caldenses, tudo ficará arrumado. Se assim não acontecer, a última jornada promete ser eletrizante com confrontos diretos entre Belenenses e Alverca e entre Sporting B e Caldas.