"Quando recebi o convite do Braga, aceitei sem pensar duas vezes"

Na primeira época no Minho, Dinis Pinto é um dos jogadores mais utilizados na equipa B e até já fez o gosto ao pé.

No último fim de semana, Dinis Pinto, de 21 anos, foi um dos responsáveis pela vitória do Braga B diante do Felgueiras (3-1). Em cima do apito final, e depois de o adversário estar perto de chegar ao empate, o lateral-direito garantiu a vitória com um golo. "Foi ótimo marcar, ainda por cima aos 90 minutos, que é quando os golos têm um sabor especial", partilhou o defesa, revelando que apesar de não ter nenhum festejo característico, o golo teve uma dedicatória especial: "Quis dedicar o golo ao meu tio que faleceu recentemente. Foi um golo com muito significado para mim."

No Braga desde o início da temporada, Dinis admitiu que a experiência "está a ser ótima" e que tinha como objetivo para a carreira "chegar a um grande clube". Antes da mudança para o Minho, o defesa esteve no Lusitânia de Lourosa, na altura a competir no Campeonato de Portugal. Apesar de a realidade ser diferente, a adaptação está a ser "boa". "Quando me mudei para aqui, comecei logo a jogar e isso também é bom. A mudança para o Braga aconteceu, talvez, pela boa época que fiz no Lourosa. Quando recebi o convite aceitei sem pensar duas vezes", contou.

Titular na equipa B do Braga, o defesa teceu elogios à Liga 3. "É um campeonato com muita qualidade, os jogos têm sempre muitos golos, muita emoção, jogadas, fintas... Está a ser uma competição muito boa para potenciar jogadores", analisou, valorizando ainda a visibilidade da prova, fruto das transmissões televisivas. Para esta temporada o objetivo de Dinis é claro. "Queremos garantir o acesso à fase de subida para depois chegarmos à II Liga", expôs, acrescentando que o segredo do sucesso arsenalista tem sido "o trabalho diário". "Temos um balneário incrível, com jogadores de muita qualidade", elogiou.