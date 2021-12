Proprietário da SAD do Amora pretende comprar o Saragoça, dizem em Espanha

José María Gallego pretende reforçar posição em Espanha.

O dono da SAD do Amora, da Liga 3, José María Gallego, estará em negociações avançadas para a compra do capital social do Saragoça, dizem em Espanha. Com este projeto de expansão, o espanhol pretende reforçar posição no país vizinho, um mercado que considera atrativo.

Segundo o jornal "Heraldo", Gallego, jovem empresário que criou fortuna através da gestão e posterior venda de clínicas dentárias, manteve contactos com Fernando Sainz de Varanda e Juan Uget de Resayre, diretores do Saragoça, para comprar o clube e estará a tentar construir uma propostas económica que possa estar à altura das expectativas financeiras, de algo como 20 milhões de euros.

Ainda de acordo com as mesmas informações, o clube espanhol necessita, com urgência, de "três milhões de euros para cumprir as suas obrigações e, entre janeiro e o final da época, necessitará de mais nove milhões".

José María Gallego é o acionista maioritário do Amora, com 80 por cento das ações, além de acionista e conselheiro do Bétis.