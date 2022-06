Primeiras novidades na Académica: Diogo Ribeiro contratado e Diogo Machado promovido

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Dois jogadores que vão reforçar o setor mais ofensivo do plantel às ordens do técnico Miguel Valença.

A Académica, que vai disputar a Liga 3, anunciou as primeiras novidades para 2022/23 relativamente à constituição do plantel.



Diogo Ribeiro, atacante de 31 anos, chega do Alverca, onde, esta temporada, apontou três golos em 22 partidas, enquanto Diogo Machado, avançado de 18 anos, proveniente dos escalões de formação da Briosa, sobe à equipa principal.

Diogo Ribeiro regressa, assim, aos estudantes, onde terminou a formação em 2010 e jogou, como sénior, entre 2017 e 2019. Por outro lado, Diogo Machado marcou 20 golos em 32 jogos realizados pelos sub-19 do clube na presente época e vê agora esse rendimento ser recompensado.