Plantel do Trofense volta aos treinos após os pagamentos em atraso

Estádio do Trofense

Os jogadores do Trofense regressaram esta sexta-feira aos treinos, depois de serem remunerados.

Ao que O JOGO apurou, a direção do emblema da Liga 3 pagou uma prestação do acordo feito com os jogadores que transitaram da última época. E ficaram de pagar o restante na próxima semana. Quanto aos jogadores que chegaram recentemente, também receberam o mês de salário que estava em atraso.

Uma situação que acalmou os ânimos e levou os jogadores a comparecer na sessão de treinos com vista o encontro frente ao Braga B, no próximo domingo.