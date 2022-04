Pevidém desce de divisão: resultados e classificação da fase de permanência da Liga 3

Resultados da sexta jornada e classificações da segunda fase, permanência e descida da Liga 3. O Pevidém juntou-se ao União de Santarém e ao Oriental Dragon na lista de equipas que cai para o Campeonato de Portugal. Resta saber quem fica e quem é despromovido na série 3.

SÉRIE 3:

Domingo, 1 de maio:

Anadia -- Fafe, 11:00

Canelas 2010 -- Lusitânia Lourosa, 11:00

Classificação: Fafe, com 13 pontos; Canelas 2010, com 12; Lourosa, com 11; Anadia, com 10.*

*5 de 6 jogos disputados

SÉRIE 4:

Sábado, 30 de abril:

São João de Ver -- Montalegre, 2-2

Pevidém -- Sanjoanense, 1-1

Classificação: Sanjoanense, com 18 pontos; São João de Ver, com 15; Montalegre, com nove; Pevidém, com seis (desceu de divisão).

SÉRIE 5:

Domingo, 1 de maio:

Cova da Piedade -- Amora, 11:00

Caldas -- União Santarém, 11:00

Classificação: Cova da Piedade, com 13 pontos; Amora, com 12; Caldas, com 12; União de Santarém, com oito (desceu de divisão).*

* 5 de 6 jogos disputados

SÉRIE 6:

Sábado, 30 de abril:

Sporting B -- Oliveira do Hospital, 1-2

Oriental Dragon -- Real Massamá, 0-0

Classificação: Oliveira do Hospital, com 17 pontos; Real Massamá, com 16; Sporting B, com 10; Oriental Dragon, com quatro (desceu de divisão).