Pedro Prazeres e Isaac Boakye são reforços assegurados pela Académica

Nuno Pereira, extremo de 26 anos, deverá ser o próximo.

Tal como o guardião Nuno Hidalgo, ex- Estrela da Amadora oficializado anteontem, também Pedro Prazeres foi recrutado na Liga SABSEG. O extremo, de 25 anos, estava no Penafiel, onde nas últimas duas épocas realizou 23 jogos e fez duas assistências. Formado no Cerveira, Prazeres vestiu as cores de Sanjoanense e Leça ao longo da carreira.

Também para o ataque chega Isaac Boakye. O avançado ganês atuaou no Canelas nas duas últimas épocas e regista ainda passagens por Portimonense, Farense e Pribram, da Chéquia.

Além destes reforços, a Académica tem praticamente tudo acertado com Nuno Pereira. O extremo, 26 anos, destacou-se nas últimas duas épocas no Anadia (dez golos em 54 jogos). Formando no Oliveira do Douro, esteve ligado durante sete épocas ao Boavista, passando por Sousense, Gondomar, Pedras Rubras, Felgueiras, U. Leiria e Louletano.