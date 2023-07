Pedro Oliveira sucede a António Barbosa na Sanjoanense

Depois de três anos no Pedras Rubras, o antigo jogador Pedro Oliveira vai orientar a Sanjoanense, da Liga 3.

Pedro Oliveira é o novo treinador da Sanjoanense, clube agora gerido pelo presidente Luís Vargas e vice-presidente para o futebol da formação, Manuel Oliveira.

O técnico, de 41 anos, chega ao emblema de S. João da Madeira, depois de três épocas no comando do Pedras Rubras, tendo iniciado a carreira de treinador no Padroense (2019/20), onde terminou o seu percurso como jogador.