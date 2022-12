Pedro Albino fortalece setor defensivo do Leiria

O jogador, de 24 anos, chega ao emblema da cidade do Lis proveniente do Farense.

O Leiria, equipa que lidera a Série B da Liga 3, reforçou o plantel às ordens de Vasco Botelho da Costa com Pedro Albino.

O lateral direito, de 24 anos, natural de Olhão, chega ao emblema da cidade do Lis proveniente do Farense, contando ainda com passagens pelo Olhanense, Estoril e Amora no seu percurso futebolístico.

Depois do guarda-redes polaco Pawel Kieszek e do avançado internacional angolano Mateus, esta é a terceira aquisição da turma leiriense no mercado de inverno.