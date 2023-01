Pedras, garrafas e uma tocha: Leiria acusa adeptos da Académica

Leiria e Académica defrontaram-se, este domingo, no Estádio Cidade de Coimbra, para a 14.ª jornada da série B da Liga 3

Foi através de um comunicado, que a SAD do União de Leiria acusou, esta terça-feira, os adeptos da Académica de receberem os autocarros dos adeptos leirienses de "forma provocatória e à pedrada".

"Os minutos que antecederam o início do jogo foram marcados pela violência, com arremesso de pedras, garrafas e pelo menos uma "tocha", junto da Porta 2, reservada a unionistas e onde se encontravam adeptos mais velhos, jovens e até crianças. Comportamento acompanhado de cânticos, insinuações e gestos provocatórios dirigidos à grande avalanche de apoio", acrescentou o clube de Leiria.

O clube unionista refere ainda que antes do jogo, jogador e uma jovem leiriense "foram confrontados na rua por adeptos da equipa da casa que lhes arrancaram e roubaram a camisola e o cachecol".

COMUNICADO NA ÍNTEGRA

"A União de Leiria repudia a violência com que os adeptos Unionistas foram recebidos em Coimbra

A UDL - União de Leiria - Futebol, SAD repudia a forma violenta com que os adeptos Unionistas foram recebidos, ontem à noite, à chegada ao jogo frente à Académica OAF, nas imediações e à porta do Estádio Cidade de Coimbra.

Contrariamente ao ocorrido na receção da Académica OAF, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, a 3 de Setembro de 2022, que decorreu sem qualquer incidente e com um elevadíssimo espírito de fair-play, até elogiado pela Direcção da Académica em declarações públicas, o mesmo não se verificou em Coimbra, sendo que nada há a imputar ao clube que nos recebeu com igual cordialidade.

No entanto, alguns adeptos identificados com equipamento de apoio à Académica OAF receberam os autocarros dos adeptos Unionistas de forma provocatória e "à pedrada". Os minutos que antecederam o início do jogo foram marcados pela violência, com arremesso de pedras, garrafas e pelo menos uma "tocha", junto da Porta 2, reservada a Unionistas e onde se encontravam adeptos mais velhos, jovens e até crianças. Comportamento acompanhado de cânticos, insinuações e gestos provocatórios dirigidos à grande avalanche de apoio de Unionistas.

Apesar da constante cooperação com as forças de segurança e presença de elementos da intervenção e de inspecção da PSP - Polícia de Segurança Pública, não foi possível evitar que alguns adeptos e elementos fossem atingidos, nem a quebra de vidros de pelo menos duas viaturas.

Ao longo da partida, os leirienses sofreram o mesmo género de provocações de adeptos que se encontravam numa bancada superior à área destinada à equipa visitante.

Antes do jogo, registamos ainda que um jogador da formação Unionista e uma jovem leiriense foram confrontados na rua por adeptos da equipa da casa que lhes arrancaram e roubaram a camisola e o cachecol Unionista.

Nessa manhã, e de forma já planeada e provocadora, os adeptos do mesmo emblema rival colocaram uma faixa provocatória no estádio leiriense com a designação "Coimbra - Capital do Centro MN85".

Apesar de todas estas provocações, o comportamento dos adeptos Unionistas foi exemplar.

A UDL - União de Leiria - Futebol SAD sublinha o repúdio por qualquer acção violenta que não se compadeça com o espírito de fair-play e de puro futebol que se esforça por perpetuar.

A UDL - União de Leiria - Futebol SAD agradece ainda aos adeptos Unionistas que, mais uma vez, e mesmo ao final de um domingo frio, fizeram largas dezenas de quilómetros para apoiar o emblema da cidade do Lis

A administração."

