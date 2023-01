Paredes vence Braga B em Fão no encerramento da 15ª ronda da Série A da Liga 3

Os guerreiros do Minho ficaram reduzidos a dez ainda na primeira parte do desafio.

O Paredes foi ao terreno do Braga B vencer por 0-1, no encerramento da 15ª jornada da Série A da Liga 3.

No Complexo Desportivo de Fão, a formação visitante inaugurou o marcador ainda cedo na partida. À passagem dos 20 minutos, Breno Pais cobrou um canto da direita, o capitão Amadeu desviou, de cabeça, ao primeiro poste e, ao segundo, apareceu, de rompante, Erik Santana, que, sem oposição, abriu o ativo - com este golo, o extremo brasileiro, de 24 anos, chegou ao terceiro tento da conta pessoal na atual edição da prova.

Já depois da meia hora de jogo, aos 34", David Veiga foi expulso por duplo amarelo e deixou os guerreiros do Minho reduzidos a dez. Desta forma, ainda antes do intervalo, o treinador Custódio Castro recorreu a uma tripla substituição para reorganizar a equipa - Nuno Cunha, Eirô e Miguel Vilela entraram para os lugares de Berna Couto, Vasco Moreira e Serdar Saatci.

No segundo tempo, a turma orientada por Eurico Couto procurou gerir a vantagem no resultado, mas, ainda assim, o conjunto arsenalista dispôs de duas oportunidades flagrantes para chegar ao empate, ambas por intermédio de Luís Asué, que foi lançado aos 59 minutos. Aos 78", o avançado, internacional A pela Guiné Equatorial, não conseguiu levar a melhor no frente a frente com o guardião Danny Carvalho e, já no período de compensação, aos 90+3", com tudo para restabelecer a igualdade, cabeceou ao lado, na sequência de um livre.

Com esta vitória, o Paredes permanece no décimo lugar da tabela classificativa, somando agora 17 pontos - os mesmos de Anadia e São João de Ver, oitavo e nono classificados, respetivamente. Já o Braga B ocupa a sétima posição, com 18.