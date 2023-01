Paredes bate Canelas e, à condição, sobe ao nono lugar da Série A da Liga 3

Cláudio Madureira e Baba Zakari foram os autores dos golos da formação orientada por Eurico Couto.

O Paredes recebeu e venceu o Canelas por 2-0, numa partida referente à 13ª jornada da Série A da Liga 3.

Com Cândido Costa, ex-futebolista e embaixador da competição, nas bancadas do renovado Estádio Municipal das Laranjeiras, foi já perto do intervalo que o nulo se desfez. Aos 38 minutos, após um cruzamento da direita de Francisco Afonso, o capitão Cláudio Madureira antecipou-se ao guarda-redes Raphael Mello e abriu o ativo. Ainda antes de as equipas recolherem aos balneários, Francisco Sousa, na cobrança de um livre direto à entrada da área, acertou na trave e ficou a centímetros de restabelecer a igualdade.

No segundo tempo, o conjunto gaiense, comandado por Pedro Lomba, foi à procura do empate e, aos 64" e 65", o recém-entrado Eduardo Souza obrigou Daniel Carvalho a aplicar-se entre os postes. Pouco depois, à passagem do minuto 68, Cláudio Madureira tentou chegar ao bis no encontro, mas, desta feita, Raphael Mello levou a melhor e travou o remate do avançado de 30 anos. Aos 78", na primeira vez que tocou na bola, o ganês Baba Zakari aproveitou um erro defensivo da turma visitante para apontar o golo da tranquilidade da formação orientada por Eurico Couto e fechar a contagem.

Com este triunfo, o Paredes sobe, à condição, ao nono lugar da tabela classificativa, somando agora 13 pontos. Já o Canelas permanece na quinta posição, com 18.