Papalelé é reforço do Montalegre depois de ter deixado o Leixões

Papalelé, à esquerda, com a camisola do Montalegre

Avançado cabo-verdiano assinou por uma época.

O avançado Papalelé é reforço do Montalegre, equipa que disputa a Liga 3. O jogador internacional por Cabo Verde assinou um contrato válido por uma temporada, depois de ter deixado o Leixões, clube que representou na época passada, com cinco jogos realizados na equipa principal e 21 na formação sub-23, aqui com seis golos apontados.

Papalelé, 23 anos, deu nas vistas no Mindelense, de Cabo Verde, tendo chegado a Portugal em 2019/20, rumo à equipa B do FC Porto.

Na primeira jornada da Liga 3, o Montalegre venceu em casa o Pevidém por 1-0.