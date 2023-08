Paneira, treinador do Varzim: "Conseguimos fazer um excelente plantel"

Vítor Paneira acredita no sucesso dos poveiros na luta pela subida e apelou aos adeptos para ajudarem a equipa a garantir o regresso aos campeonatos profissionais.

Depois de ter sido contratado pelo Varzim para garantir a permanência na Liga 3 na temporada passada, na qual assumiu a equipa a quatro jornadas do final do campeonato, o treinador Vítor Paneira está confiante para o ataque à subida de divisão em 2023/24.

Os poveiros, que contrataram 13 reforços e têm 26 jogadores no plantel, realizaram uma "excelente pré-época", avalia o técnico, levando-o a acreditar que a equipa "está no caminho certo na criação de processos", tendo "soluções para jogar com alegria e ter domínio nos jogos". "Fomos pacientes na construção do plantel, sabendo que não é fácil contratar jogadores com características para jogar à Varzim. Conseguimos fazer um excelente plantel", defendeu Vítor Paneira em conversa com O JOGO.

Terminar a primeira fase nos quatro primeiros lugares da Série A da Liga 3 será "o primeiro objetivo" da temporada com a certeza de que este "é um processo de subida" à II Liga. "Posso dizer aos varzinistas que estamos a trabalhar bem, sabemos o que queremos, para onde vamos, e vamos fazer uma caminhada extraordinária juntos. Acreditem na equipa", apelou Vítor Paneira, que terá uma equipa técnica composta por nove elementos.

Refira-se, ainda, que já foi revelado o grupo de capitães, que será liderado pelo histórico guarda-redes poveiro Ricardo Nunes, de 41 anos, ajudado pelo central Xandão, pelo médio Vasco Rocha e pelo avançado Rui Areias.

O primeiro duelo a sério da temporada será frente ao Braga B, em casa, no dia 7 de agosto, pelas 20h15, naquele que será o encontro de abertura da Liga 3.



Caras novas são 13

Para a temporada que pretende de festa, o Varzim contratou Mustapha Sangaré (Amiens, França), Dénis Martins (U. Leiria), Vasco Braga (Penafiel), Xandão (Londrina, Brasil), Jean Sinisterra (S. João de Ver), João Vieira (Torreense), Onyekachi Silas (Paredes), Vasco Rocha (Trofense), Joca (Amora), Nuno Pereira (Amora), Álvaro Milhazes (Fafe) e Gonçalo Pimenta (Oliveirense), enquanto Sana Ufala, médio-defensivo de 20 anos, foi promovido da equipa B poveira à formação principal.