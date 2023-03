Belenenses eleito a Equipa do Mês de fevereiro na Liga 3

OS Belenenses são a "Equipa do Mês" de fevereiro da Liga 3

Azuis do Restelo acumularam quatro vitórias no mês de fevereiro.

Em quarto lugar na Série B da Liga 3, o Belenenses assinalou cem por cento de aproveitamento e foi distinguida como a "Equipa do mês" de fevereiro. Um registo impressionante no capítulo ofensivo e defensivo, com dez golos marcados e apenas um sofrido.

Em segundo e terceiro lugares ficaram Braga B e Alverca, respetivamente. Ambas as equipas somaram dez pontos na competição, mas os ribatejanos fizeram mexer as redes menos cinco vezes do que os minhotos.

Confira todos os critérios de atribuição do prémio:

a) Maior número de pontos conquistados no decorrer das jornadas cumpridas durante o mês a que se refere o prémio;

b) Maior número de vitórias alcançadas durante o mesmo período;

c) Maior número de golos marcados durante as jornadas realizadas;

d) Maior diferença entre golos marcados e sofridos;

e) Menor número de golos sofridos;

f) Ranking Fair Play.