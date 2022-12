Ordenados em atraso originam greve dos jogadores do Länk Vilaverdense

O JOGO tentou entrar em contacto com Nené Miranda, presidente da SAD do clube, mas o mesmo está incontactável.

Os futebolistas do Länk Vilaverdense, equipa sensação da atual edição da Liga 3 - a turma de Vila Verde lidera a Série A, com sete vitórias e cinco empates em 12 jogos, sendo a única formação da prova sem qualquer derrota -, fizeram greve ao treino desta terça-feira devido a ordenados em atraso.

Segundo o que O JOGO apurou, no dia 9 de janeiro vão perfazer-se dois meses de salários em atraso, relativamente aos jogadores do plantel e, neste momento, essa é a situação mais provável de vir a acontecer. Quanto à equipa técnica, já terá mesmo dois meses de salários em atraso.

O JOGO sabe ainda que os atletas ponderam continuar com a greve nos próximos dias e que se vão reunir com a direção do clube para abordar o tema.

Propriedade do Länk Group, parceiro canadiano, a SAD do Länk Vilaverdense é presidida por Nené Miranda, de 43 anos, antigo futebolista internacional pela seleção de Cabo Verde. O JOGO tentou, por diversas vezes, entrar em contacto com Nené para obter informações sobre o sucedido, mas sem sucesso, uma vez que o líder da SAD se mostrou incontactável.

Por outro lado, O JOGO chegou à fala com um dos capitães da equipa. No entanto, o jogador em questão não quis prestar quaisquer declarações e remeteu eventuais explicações para os responsáveis do futebol do Länk Vilaverdense.

Recorde-se que o conjunto orientado pelo técnico Ricardo Silva tem encontro marcado com o Braga B no dia 7 de janeiro, para a 13.ª jornada do campeonato, seguindo-se o desafio para os oitavos de final da Taça de Portugal, no dia 11, na receção à B SAD.

O JOGO também procurou saber se este cenário se estende à equipa de futebol feminino, que compete na Liga BPI, principal escalão. Uma das futebolistas frisou: "Não posso nem me vou pronunciar sobre o assunto, as coisas já estão a ser geridas e tratadas e, certamente, chegará a altura de poder falar."