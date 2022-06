Oliveira do Hospital em risco de falhar Liga 3

Apesar de cumprir os critérios de certificação exigidos pela FPF, o clube confessa estar ainda à procura de parceiros

Em comunicado, o presidente do Oliveira do Hospital, Manuel Brito, assumiu que a inscrição do Oliveira do Hospital na próxima edição da Liga 3 não é ainda certa devido a problemas financeiros.

Apesar de cumprir os critérios de certificação exigidos pela FPF, o clube confessa estar ainda à procura de parceiros que "permitam diversificar as fontes de financiamento."