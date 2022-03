Oliveirense: primeira meta está atingida e João Paredes alimenta o sonho

Com um lugar garantido entre os quatro primeiros classificados, a Oliveirense centra atenções na fase de subida da Liga 3. O objetivo é regressar à II Liga, mas antes há um jogo com o Lourosa para ganhar.

A vitória em casa do Pevidém permitiu à Oliveirense carimbar, a uma jornada do fim da primeira fase, o passaporte que vai permitir à equipa lutar pelo regresso à Liga SABSEG, uma época depois da despromoção.

Numa temporada em que a aposta passou por uma limpeza no balneário que viabilizou um plantel renovado, a equipa de Oliveira de Azeméis foi a segunda a garantir um lugar entre os quatro primeiros classificados numa série muito competitiva, em que apenas três pontos separavam o primeiro do sétimo classificado a duas jornadas do fim desta primeira fase. "O primeiro grande objetivo da época está alcançado", começou por salientar Fábio Pereira, que assumiu a equipa no início da época, na sua estreia no futebol profissional. Em declarações nas redes sociais do clube, o técnico, de 43 anos, reconheceu ainda que o trajeto foi "difícil e duro" numa série (Norte) "muito complicada." "Sabíamos, desde o início, que não seria fácil, foram jogos muito competitivos, mas a equipa manteve-se sempre com uma crença muito grande", acrescentou Fábio Pereira, que quer encerrar esta primeira etapa com uma "boa exibição" diante dos seus adeptos e uma vitória sobre o Lourosa no próximo sábado.

Na antevisão à fase da subida, Fábio Pereira não tem dúvidas de que esta será uma fase "muito competitiva e muito difícil." Contudo, garante que a equipa vai "trabalhar todos os dias para ir superando adversário a adversário, e o futuro logo se vê..."

Depois de um divórcio entre a equipa e a massa associativa, na agitação da temporada passada, os jogadores voltaram a aproximar-se este ano dos adeptos, que têm respondido com um apoio constante nestes últimos meses. "Parabéns aos adeptos e às pessoas que desde o primeiro dia acreditaram no nosso trabalho", concluiu o técnico.

João Paredes alimenta o sonho

João Paredes é o goleador da Oliveirense e o melhor marcador da Série A com dez golos, a par de Rui Areias (Fafe). Os quatro golos do avançado, contando só as últimas três jornadas (triunfos diante do Pevidém e do Felgueiras e empate em Canelas), valeram sete pontos à Oliveirense e permitiram à equipa de Oliveira de Azeméis classificar-se para a fase de subida e, assim, continuar a acalentar o sonho de regressar à II Liga. Além dos dez golos apontados nesta edição da Liga 3, o avançado, de 26 anos, com a formação feita maioritariamente no Sporting, apontou mais cinco golos na Taça de Portugal.