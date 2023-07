Jogador de 25 anos alinhou no Alverca na época passada.

Valter Zacarias é a mais recente contratação do Oliveira do Hospital para a nova época. O extremo, de 25 anos, esteve ao serviço do Alverca em 2022/23, tendo participado em 29 jogos e apontado cinco golos.

Conta com passagens, como sénior e na formação, pelo Cova da Piedade, Trofense, Fabril Barreiro, Tondela, Estoril, Casa Pia, Monte da Caparica e Atlético do Cacém.

O Oliveira do Hospital vai competir na Série B da Liga 3 em 2023/24.