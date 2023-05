Oliveira do Hospital procura parceiros: "Somos um clube apetecível e especial"

Clube garantiu a permanência na Liga 3 e quer dar um passo em frente com outros argumentos financeiros.

O Oliveira do Hospital assegurou pela segunda época consecutiva a permanência na Liga 3 e emitiu um comunicado a explicar que quer melhorar as infraestruturas e condições financeiras para poder encarar com outras ambições a prova na próxima época.

Em comunicado, vincou a necessidade de encontrar "parceiros ideais para dar um passo em frente rumo à profissionalização" da estrutura.

"O clube tem que dar um passo em frente. Um passo engenhosamente pensado para que se possa elevar, ainda mais, o nome do Futebol Clube Oliveira do Hospital e de Oliveira do Hospital. Somos um clube com pergaminhos bem vincados no futebol nacional, temos um elenco com cerca de 200 atletas na formação, sem contar com treinadores credenciados e diretores especializados. Somos um clube apetecível e especial, acreditamos que este irá encontrar a alternativa e parceiros ideais para dar um passo em frente rumo à profissionalização da nossa estrutura", pode ler-se.

Leia o comunicado na íntegra: