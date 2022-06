Oliveira do Hospital assegura presença na Liga 3 na época 2022/23

Em comunicado, o presidente do clube garantiu que a equipa disputará o terceiro escalão do futebol português na próxima época.

O Oliveira do Hospital anunciou, através de um comunicado do seu presidente Mário Fernando Ramos Brito, que irá permanecer na Liga 3 na próxima temporada. "É com enorme regozijo e sentido de responsabilidade que venho novamente dirigir-me a todos os sócios e simpatizantes do Futebol Clube de Oliveira do Hospital, no sentido de vos garantir que a presença da equipa sénior na Liga 3 na época 2022/2023 se encontra assegurada", informou.

Na nota, o clube que pertence à Associação de Futebol de Coimbra aproveitou ainda para revelar que o técnico Nuno Pedro, de 40 anos, orientará a equipa (sucedendo, assim, a Tozé Marreco, que foi para o Tondela), bem como divulgou que, brevemente, haverá novidades acerca da constituição do plantel.

Recorde-se que a presença do Oliveira do Hospital na edição de 2022/23 da Liga 3 esteve em risco devido a motivos financeiros. Agora, "após conversas com algumas entidades, quer individuais, quer coletivas", o clube conseguiu "fechar uma parceria" que, no entender da direção, "permite começar a preparar a próxima época de uma forma um pouco mais sustentável".