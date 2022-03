FPF confirma: fase de subida da Liga 3 vai contar com videoárbitro

FPF detalha que a ferramenta tecnológica de apoio aos árbitros estará, não só, presente "em dois jogos de cada uma das seis jornadas das duas séries A e B (norte e sul)".

Um total de 24 jogos relativos à fase de subida da primeira edição da Liga 3 serão acompanhados por videoárbitro, anunciou, esta quinta-feira, a Federação Portuguesa de Futebol, confirmando uma notícia avançada pelo O JOGO.

"A fase de subida da Liga 3, que se inicia no próximo dia 20 de março, terá tecnologia VAR em todos os jogos", lê-se no site do órgão federativo.

A FPF detalha que a ferramenta de apoio aos árbitros, cuja implementação na prova esteve a ser estudada desde fevereiro passado, estará presente "em dois jogos de cada uma das seis jornadas das duas séries A e B (norte e sul)".

O VAR será também usado, após terminada esta etapa da fase de subida à Liga SABSEG, na final da competição, nos dois jogos do play-off para definir quem disputará outro de subida com o antepenúltimo classificado do segundo escalão.

Felgueiras, Alverca, Torreense, V. Guimarães B, Leiria, Oliveirense, Braga B e V. Setúbal serão as oito equipas em disputa por dois lugares de promoção direta.